Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Diebstahl eines hochwertige E-Mountainbikes Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, wurde am Dienstag, 22. August 2023, in der Zeit von 07.30-14.00 Uhr ein hochwertiges E-Mountainbike der Marke "Bergamont" in Bakum, Bushaltestelle an der Darener Straße, entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bakum entgegen, Tel.: 04446-959710

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell