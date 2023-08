Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Unglücksfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Mittwoch, 23. August 2023, gegen 13.30 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Kiesgrube in der Straße Beim Tonnenmoor zu einem Unglücksfall. Ein 68-jähriger Mann aus Bakum fuhr mit einem Traktor samt Anhängern im Bereich der Kiesgrubeneinfahrt und verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Gespann kippte auf die Seite, wodurch der Mann teilweise unter den Traktor geriet und dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Visbek - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am 21. August 2023, gegen 10.36 Uhr, kam es in der Straße Visbeker Damm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzugfahrer aus Osnabrück und einem Autofahrer aus Wildeshausen. Der Sattelzugfahrer fuhr von der Holtruper Straße in einen dortigen Kreisverkehr zum Visbeker Damm ein. Im Kreisverkehr kommt es zum Unfall mit dem Autofahrer, welcher vom Visbeker Damm aus Fahrtrichtung Visbek kommend, in den Kreisverkehr eingefahren ist. Zeugen, welche diesen Verkehrsunfall beobachtet haben, mögen sich telefonisch bei der Polizei in Visbek unter 04445-950470 melden.

