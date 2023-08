Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Dienstag, 22. August 2023, 20.00 Uhr und Mittwoch, 23. August 2023, 7.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Bahndamm auf und entwendeten die darin enthaltenen Zigaretten sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Einbruchsversuch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 23. August 2023, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr wollten unbekannte Personen in der Habichtstraße in ein Wohnhaus einbrechen. Es blieb beim Versuch. Das Gebäude wurde nicht betreten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Montag, 21. August 2023, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 23. August 2023, 06.30 Uhr begaben sich unbekannte Personen am Neuen Markt in die Mobilitätsstation am Bahnhof. Hier zerstachen sie die beiden Reifen eines grauen Pedelec des Herstellers Bulls Copperhead. Zudem wurde der Sattel aus seiner Verankerung entfernt sowie eine Magnethalterung für das hintere Rücklicht entfernt. Das Rad stand gesichert in einer entsprechenden Parkvorrichtung. Die entfernten Gegenstände wurden in unmittelbarer Nähe weggeworfen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 23. August 2023, um 15.28 Uhr, fuhr eine 34-jährige Frau aus Holdorf auf der Großen Straße mit einem Pkw, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 23. August 2023, um 15.25 Uhr, fuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Dinklage auf der Sanderstraße, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Halter, ein 35-jähriger Mann aus Quakenbrück, wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da er die Fahrt zugelassen hatte.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 23. August 2023, gegen 20.10 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Lindenstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Da die Halterin, eine 44-jährige Frau aus Lohne, die Fahrt zugelassen hatte, wurde auch gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person aufgrund ölverschmierter Fahrbahn

Am Dienstag, 22. August 2023, 19.50 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau aus Vechta mit einem Motorrad die Vechtaer Straße in Lohne. Im Kreisverkehr verlor sie, aufgrund einer ölverschmierten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Der Verursacher bzw. die Verursacherin der Verschmutzung ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 23. August 2023, 08.25 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Diepholz mit einem Motorrad die Bundesstraße 69 in Vechta. Als er die Ausfahrt Bokerner Damm nehmen wollte, musste er aufgrund von Wildwechsel so stark bremsen, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand touchierte und stürzte. Hierbei wurde der junge Mann leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am 23. August 2023, zwischen 08:05 und 12:30 Uhr, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer in Damme, Friedhofstraße, beim Ein-/Ausparken mit seinem Pkw gegen einen ordnungsgemäß abgestellten grauen VW Golf. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 23. August 2023, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr wurde in der Kolpingstraße ein dort geparkter weißer Opel Insignia Sportstourer an der rechten Heckschürze beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 23. August 2023, um 22:15 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Steinfeld auf der Dammer Straße und fuhr auf den vor ihm fahrenden und abbremsenden 38-jährigen Autofahrer aus Steinfeld auf. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 46-jährige Mann leicht verletzt wurde.

Vechta - Tatverdächtiger zu einem E-Scooter-Diebstahl ermittelt

Am 21. August 2023, in den Abendstunden, fuhren Polizeibeamte Fahrradstreife in der Stadtbereich Vechta. Hierbei fiel ihnen gegen 21.00 Uhr auf der Großen Straße ein unbeleuchteter E-Scooter auf, der von einem Jugendlichen gefahren wurde. Im Bereich der Oldenburger Straße wurde der Jugendliche kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein entwendeten E-Scooter handelt. Dieser wurde am 16. August 2023, während des Stoppelmarktes, gestohlen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

