Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Esterwegen - Verfolgungsfahrt nach Einbruch und Pkw-Diebstahl

Am Mittwoch, 23. August 2023, gegen 00.40 Uhr, meldete eine Zeugin ein mögliches Straßenrennen zwischen zwei Fahrzeugen auf der Hauptstraße zwischen Ramsloh und Strücklingen. Bei der Fahndung fiel einer Streifenwagenbesatzung schließlich eines der beschriebenen Fahrzeuge auf. Als sie es kontrollieren wollten, entzog sich der Fahrer der Kontrolle und fuhr in Richtung B401 und setzte seine Flucht dort in Richtung Papenburg fort. Nach einer Kurve bog er in Richtung Esterwegen auf die Bockhorster Straße/Hauptstraße ab. Als er dann kurz vor 1.00 Uhr weiter in die Heidbrücker Straße abbiegen wollte, kam er von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen dortigen Zaun. Der PKW kam vor einem Wohnhaus im Vorgarten zum Stehen. Der heranwachsend wirkende Fahrer, schlank, ca. 175 bis 180cm groß, stieg aus und flüchtete in ein Maisfeld. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige nicht gefasst werden. Weitere Ermittlungen in der Nacht ergaben, dass das Fahrzeug gegen Mitternacht, nach einem Einbruch in eine Lackiererei im Ortsteil Ramsloh, in der Ferdinand-Porsche-Straße von dem dortigen Gelände entwendet worden war. Auch zwei weitere Fahrzeuge wurden bewegt, jedoch wieder zurück zur Lackiererei gefahren. Ob noch weiteres Diebesgut erlangt worden ist, steht noch nicht fest. Wem sind gegen Mitternacht verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Umstände bei der Lackiererei aufgefallen? Wer hat eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich der Heidbrücker Straße in Esterwegen, in der Zeit nach dem Unfall gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Friesoythe/Altenoythe - Sachbeschädigung

Am Samstag, 19. August 2023, zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person in einer Kirche in der Straße Am Glockenturm die dortige Altardecke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell