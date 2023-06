Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Schönecken (ots)

Am Donnerstag, den 29.06.2023, kam es in Schönecken auf der L5 (Lindenstraße) gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der unfallverursachende PKW gerät beim Befahren der L5 in FR Giesdorf auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dabei im Bereich des Außenspiegels mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Im Anschluss entfernt sich der unfallverursachende PKW von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zu dem flüchtenden Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen weißen BMW der 3er-Reihe (Kombi) mit der Ortskennung "BIT" handeln soll. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden (Tel.: 06551-9420 oder per Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de)

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell