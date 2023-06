Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigter Tiguan durch fremde Fahrzeugtür.

Prüm (ots)

Am Freitag, den 24.06.2023, kam es zwischen 09:40 Uhr und 12:40 Uhr auf dem Parkplatz beim Altenmarkt in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer VW Tiguan durch ein anderes Fahrzeug an der Beifahrertür beschädigt. Der Vorfall ereignete sich vermutlich durch das Öffnen einer anderen Fahrzeugtür, welche gegen die Beifahrertür des geschädigten PKW gestoßen ist. Der Verursacher bzw. Zeugen werden darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell