POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit entwendetem Pickup und anschließender Flucht

Lissendorf (ots) - Am 23.06.2023, mittags, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Lissendorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger tödlich verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen soll unmittelbar vor dem Unfallereignis ein LKW die Unfallstelle aus Richtung Birgel kommend passiert haben. Der LKW-Fahrer, sowie Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zu dem LKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per ...

