Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trickdiebstahl von Bargeld

Zell (Mosel) (ots)

Am Samstag, den 17.06.2023 im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es in Zell im Bereich der Oberstraße zu einem Trickdiebstahl von Bargeld. Hierbei gab sich eine bislang unbekannte, männliche Person als Caritas Mitarbeiter aus und erschlich sich so das Vertrauen der Geschädigten und erlangte Zugang in die Wohnung. Dort bewegte er die Person unter einem Vorwand dazu, ihm Bargeld auszuhändigen. Hierbei wurde ein größerer vierstelliger Betrag entwendet. Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

- Männlich, circa 30-35 Jahre alt, kein Bart - Gepflegtes Erscheinungsbild - Trug zum Tatzeitpunkt ein hellblaues T-Shirt und eine helle Hose - Sprach akzentfreies deutsch

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise oder Beobachtungen, bezüglich des Tatverdächtigen oder des Tathergangs, bei der Polizei Zell unter der Tel: 06542/9867-0 oder per Mail an pizell@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell