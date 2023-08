Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Firma und Gaststätte

Hövelhof (ots)

(mb) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Einbrecher Metall und Bargeld gestohlen.

An der Heinz-Sallads-Straße schnitten die Täter eine Öffnung in den Doppelstab-Zaun eines Werkzeugbau-Betriebes. Sie entwendeten vom Betriebshof etwa drei Zentner Messingdraht. Die Beute wurde auf dem Gelände mit einer Mülltonne transportiert und am Zaun vermutlich in ein Fahrzeug geladen.

Auf einem Campingplatz an der Paderborner Straße Richtung Sennelager gingen die Einbrecher eine Gaststätte an. Sie brachen ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Die Täter suchten nach Wertsachen und stahlen das Wechselgeld aus Kasse und Kellnerbörsen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell