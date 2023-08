Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallursache Alkohol - Drei Autos von der Straße abgekommen

Salzkotten/Bad Wünnenberg/Delbrück (ots)

(mb) Am Mittwochabend hat die Polizei in Bad Wünnenberg, Salzkotten und Delbrück drei Alleinunfälle aufgenommen, bei denen die Fahrerinnen und Fahrer alkoholisiert waren. Eine verletzte Frau musste ins Krankenhaus.

In Salzkotten-Thüle fuhr ein 22-jähriger Ford-Fahrer gegen 22.00 Uhr auf der Thüler Straße in Richtung Salzkotten. Am Abzweig Eschenweg verlor er die Kontrolle und kam von der Straße ab. Er überfuhr eine Hecke und einen Zaun und prallte dann frontal gegen einen Baum. Der junge Fahrer blieb unverletzt. Er stand unter Alkoholeinwirkung. Die Polizei nahm ihn mit zur Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher.

Eine 45-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 23.25 Uhr auf der L549 (Leiberger Straße) von Leiberg in Richtung Bad Wünnenberg. Unmittelbar vor der Einmündung zur Ortsdurchfahrt Bad Wünnenberg kam die Autofahrerin nach rechts von der Straße ab. Sie fuhr durch den Graben und wurde an der Böschung zur Ortsdurchfahrt nach oben katapultiert. Der Wagen verlor den Bodenkontakt und flog quer über die Straße. Auf der anderen Straßenseite prallte der BMW frontal gegen einen Baum, dessen Krone abbrach. Das Auto prallte am Fuß der Böschung in einem wasserführenden Graben auf und blieb mit Totalschaden im Buschwerk liegen. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Da sie unter ebenfalls Alkoholeinwirkung stand wurde eine Blutprobe entnommen. Ihren Führerschein stellte die Polizei sicher.

Um 23.15 Uhr kam ein 44-jähriger Seatfahrer beim Rückwärtsfahren in Delbrück auf der Laakestraße an der Einmündung Jüdendamm von der Straße ab. Das Auto landete im Graben. Der unverletzte Mann versuchte vergeblich sein Fahrzeug wieder aus dem Graben zu schieben und entfernte sich dann. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten trafen an den Unfallfahrer nach an der Laakestraße an. Auch der Mann stand unter Alkoholeinwirkung. Der Führerschein war ihm schon im Frühjahr entzogen worden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. In allen Fällen nahm die Polizei Strafanzeigen auf.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell