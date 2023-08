Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Besitzer eines E-Bikes

Paderborn (ots)

(mb) Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers sucht die Polizei noch den Besitzer eines vermutlich gestohlenen Elektro-Klapprads.

In der Nacht zum 30. Juli 2023 ist ein 33-jähriger Mann bei einem Einbruch in das Café am Padersee auf frischer Tat von Polizeikräften festgenommen worden. Der Tatverdächtige sitzt in Haft. Er nutzte in der Tatnacht ein graues Klapp-Pedelec der Marke "CM ACE Wheel". Das Fahrrad stammt vermutlich auch aus einem Diebstahl. Bislang konnte das Rad noch keiner Straftat zugeordnet und kein Eigentümer ermittelt werden. Es ist nicht bekannt, ob es aus privater Hand oder einem Geschäft stammt. Zudem wurden bei der Festnahme ein gestohlenes Garten-Soccer-Tor und ein Fußball sichergestellt, deren Besitzer nicht bekannt sind.

Die Besitzer oder Personen, die Angaben zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

