POL-PB: Autofahrer noch Kollision mit Radlerin gesucht

Paderborn (ots) - (mb) Am Fliederweg sind Diebe am Sonntag in ein Wohnhaus eingedrungen, während die Bewohner auf der Terrasse saßen. Zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr müssen der oder die Täter unbemerkt in das Einfamilienhaus gelangt sein. Sie stahlen Bargeld aus Portmonees, Schmuck und eine Stahlkassette. Die Tat und die in Räumen hinterlassene Unordnung fielen erst später am Abend auf. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei ...

