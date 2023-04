Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Täter entwenden zwei Palmen - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Heute zwischen 1.00 Uhr und 8.00 Uhr haben bislang unbekannte Täter zwei Palmen vom Terrassen-/Außenbereich eines Cafes an der Bentheimer Straße in Nordhorn entwendet. Vermutlich warfen die unbekannten Täter die Palmen in die angrenzenden Vechte. Da die Palmen sehr schwer sind, wird von mehreren Tätern ausgegangen. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell