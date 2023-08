POL-PB: Motorroller in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots) - (mb) In einer Grundschule an der Straße Am Friedhof ist am Dienstagvormittag minimaler Sachschaden durch ein Feuer entstanden. Wegen einer Rauchentwicklung ließ die Schulleitung das Gebäude gegen 08.45 Uhr räumen. Die 74 Schülerinnen und Schüler der Förderschule sowie die rund 35 Beschäftigten verließen das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die schnell eingetroffene Feuerwehr löschte einen in ...

