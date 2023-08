POL-PB: Motorradfahrer stürzt im Haarener Wald

Salzkotten/Bad Wünnenberg/Delbrück (ots) - (mb) Am Mittwochabend hat die Polizei in Bad Wünnenberg, Salzkotten und Delbrück drei Alleinunfälle aufgenommen, bei denen die Fahrerinnen und Fahrer alkoholisiert waren. Eine verletzte Frau musste ins Krankenhaus. In Salzkotten-Thüle fuhr ein 22-jähriger Ford-Fahrer gegen 22.00 Uhr auf der Thüler Straße in Richtung ...

mehr