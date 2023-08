Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei E-Bike-Fahrer bei Unfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei zwei Zusammenstößen zwischen Autos und Pedelec-Fahrern sind am Donnerstag zwei Senioren verletzt worden.

Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 46-jähriger Smart-Fahrer auf der Hans- Humpert- Straße zur Neuhäuser Straße und bog nach rechts in Richtung Heinz- Nixdorf- Ring ab. An der Einmündung gilt Vorfahrt gewähren. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 65-jährigen Pedelec-Fahrer, der verbotswidrig auf dem Gehweg an der Neuhäuser Straße stadteinwärts radelte. Der Radfahrer fiel auf die Motorhaube und stürzte auf die Straße. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

In Sennelager fuhr ein 76-jähriger Pedelec-Fahrer gegen 15.00 Uhr auf dem Radweg an der Bielefelder Straße in Richtung Schloß Neuhaus. Zwischen Sennebahnhof und Elisabethstraße wollte ein 37-jähriger Peugeot-Vivaro-Fahrer von einem Grundstück über den Geh- und Radweg auf die Bielefelder Straße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der Senior stürzte und verletzte sich leicht. Ein Einsatz des Rettungsdienstes war hier nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell