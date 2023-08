Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Bikes

Am Mittwoch, 23. August 2023, gegen 11.00 Uhr, stellte ein 66-jähriger Mann sein E-Bike für wenige Minuten an einem Blumenkübel in der Lange Straße, in der Nähe einer Eisdiele und einer Bank, ab, um ein Telefonat entgegenzunehmen. Innerhalb dieser wenigen Minuten hatte er es kurzzeitig aus den Augen gelassen. Diese Gelegenheit nutzte eine bislang unbekannte Person und entwendete das E-Bike. Es handelte sich um ein mattschwarzes E-Bike der Marke Kettler, Quadriga Duo DX. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Diebstahl

Am Donnerstag, 24. August 2023, zwischen Mitternacht und 00.30 Uhr, stieg eine bislang unbekannte, männliche Person durch ein offenstehendes Fenster in einen Selbstbedienungsladen auf einem landwirtschaftlichen Gehöft in der Garreler Straße ein und entwendete Eis und Kartoffeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Essen (Oldenburg) - E-Scooter-Diebstahl

Am 24. August 2023, zwischen 6.40 Uhr, und 15.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter, welcher gesichert an einem Fahrradständer bei einer Grundschule in der Schulstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Fahrraddiebstahl

Am Montag, 21. August 2023, zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossen abgestelltes, graues Damen-Trekking-Fahrrad der Marke RENEGADE, welches im Alten Emsteker Weg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 24. August 2023, gegen 7.53 Uhr, fuhr eine 33-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw auf dem Garreler Weg in Richtung Friesoyther Straße und wollte hier auf diese auffahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts querenden 59-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 24. August 2023, um 8.00 Uhr, wollte eine 20-jährige Autofahrerin aus Molbergen auf die Peheimer Straße nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 56-jährigen Autofahrer mit Anhänger aus Cloppenburg. Bei dem Unfall wurde die 20-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 24. August 2023, gegen 14.30 Uhr, fuhr eine 66-jährige Autofahrerin aus Nortrup auf dem Calhorner Kirchweg und wollte nach rechts auf die Beverner Straße in Richtung Essen aufbiegen. Hierzu hielt sie kurz an und fuhr dann wieder an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 72-jährigen Pedelecfahrer aus Essen (Oldenburg), welcher den linken Radweg in Richtung Bevern befuhr. Der 72-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 24. August 2023, um 14.10 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg rückwärts von einem Grundstück einer Bäckerei auf die Kirchhofstraße. Dabei nahm er an, dass die von links kommende, auf dem Gehweg fahrende 54-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg ihn auf die Straße fahren lassen wollte, da sie kurz stoppte. Als er wieder losfuhr, fuhr auch die Radfahrerin weiter und es kam zum Zusammenstoß. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 24. August 2023, um 22.15 Uhr, fuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Ermke auf dem Ermker Weg und wollte in die Matrumer Straße in Richtung Ermke überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 71-jährigen Autofahrers aus Molbergen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

