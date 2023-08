Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 25.08.2023-26.08.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, gegen 19:00 Uhr befuhr eine Streife der Polizei die Soestenstraße in Cloppenburg, als die Beamten in Höhe des Soestenweges auf ein Kleinkraftrad aufmerksam wurden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 15-Jährige Cloppenburger nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, um das Fahrzeug, welches bis zu 45 km/h fahren kann, zu führen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emstek - Steuerrechtlicher Verstoß

Am Freitag gegen 14:50 Uhr kontrollierte die Polizei einen 20-Jährigen aus Großenkneten, der mit seinem BMW auf der Alten Bundesstraße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten mehrere Zigarettenpackungen ohne Steuerbanderole. Die Zigaretten sind somit nicht versteuert und dürfen nicht nach Deutschland eingeführt werden. Die Zigaretten wurden sichergestellt und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lindern - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein vorzeitiges Ende fand die Fahrt mit dem PKW für einen 23-Jährigen aus Vrees am Freitag gegen 21:50 Uhr. Als dieser die Kämper Straße in Lindern befuhr, wurde eine Streife der Polizei auf ihn aufmerksam. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell