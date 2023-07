Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Warnung an alle Hausbewohner

Müritzregion/Landkreis MSE (ots)

Auf Grund der gestrigen Pressemitteilung bezüglich der Tageswohnungseinbrüche in Gotthun haben sich Bewohner aus 17207 Vipperow gemeldet, die schon zweimal eine männliche Person in ihrem Haus angetroffen haben, da dann nach einem Hotel oder einer Pension gefragt hat. Die Personenbeschreibung ähnelte zudem der Beschreibung des Tatverdächtigen aus der Pressemitteilung.

Nach Angaben der beiden Hausbewohner hat sich am 12.07.2023 um die Mittagszeit sowie an einem Tag vor zwei Wochen ein unbekannter Mann Zutritt zu dem Wohnhaus des Ehepaares verschafft. Dies ist ihm ohne Gewalteinwirkung gelungen, da in beiden Fällen der Schlüssel von außen steckte.

Vor zwei Wochen befand sich das Ehepaar auf dem Grundstück, als sie im Anbau ihres Hauses eine männliche Person gesehen haben. Das Ehepaar ging sofort zum Haus und sprach den Mann im Haus an, was er in diesem zu suchen habe. Der Unbekannte äußerte mit einem Akzent gleich mehrfach die Worte "Hotel, Pension". Der Ehemann gab dem Unbekannten zu verstehen, dass es in Vipperow keine Pension und kein Hotel gäbe und dass er aus dem Haus und vom Grundstück verschwinden soll. Dieser Aufforderung kam die Person sofort nach und er begab sich in Richtung Parkplatz, wo sich der Blitzer befindet. Ob er da in ein Fahrzeug gestiegen ist, konnte nicht mehr beobachtet werden.

Am 12.07.2023 befand sich das Ehepaar zur Mittagszeit in verschiedenen Räumen im Haus, als der Ehemann plötzlich diesem Unbekannten im Vorflur gegenüber stand. Der Ehemann fragte die männliche Person, was dieser wieder im Haus machen würde. Der Unbekannte grüßte mit "Salam aleikum" und fragte sogleich nach einer Pension oder einem Hotel. Diese Worte wurden hierbei mehrfach wiederholt. Weiter sagte der Tatverdächtige aber nichts. Der Ehemann sagte zu dem Mann, dass er das Grundstück verlassen soll und dass es kein Hotel in Vipperow gäbe. Dieser Aufforderung kam er nach und verließ das Grundstück wieder in Richtung Parkplatz. Auch diesmal kann nicht gesagt werden, wie bzw. womit er den weiteren Weg fortgesetzt hat.

Nach Angaben des Ehepaares hat es sich beide Male um die gleiche Person gehandelt. Der unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, südländisches Aussehen, sehr schlank, schwarze kurze Haare, sehr gepflegtes Äußeres, schwarze Hose und enges schwarzes T-Shirt. Besonders auffällig war, dass er sich beim Gehen mit beiden Händen seitlich an die Schenkel klopfte. Dies hat er wohl bei der Ankunft und beim Verlassen des Grundstückes getan. Ob das ein Tick oder auch ein Zeichen an mögliche Mittäter war, kann derzeit nicht gesagt werden.

Wir wollen auf diese Masche aufmerksam machen und die Bevölkerung warnen. Insbesondere in den ländlichen Regionen lassen die Bewohner aus Gewohnheit gerne die Türen auf oder auch den Schlüssel stecken, um sich so den Alltag zu erleichtern. Personen, wie die oben beschriebene, nutzen das aber aus, um Möglichkeiten zu finden, ohne Aufwand ein Haus betreten zu können, um dieses nach Bargeld, Schmuck oder wertvollen Gegenständen durchsuchen zu können. Wenn sie dann doch erwischt werden, tun die Tatverdächtigen dann so unschuldig, als würden sie nach einer Unterkunft suchen.

Die Ermittlungen in den bisher genannten Fällen des versuchten und des einen vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Wir gehen davon aus, dass es sich nicht um einen Einzeltäter handelt. Bisher kennen wir aber keine weiteren Personen und auch noch kein Fahrzeug, welches durch den Täter benutzt wurde. In Gotthun wurde am 12.07.2023 ein Fahrzeug mit einem schwedischen Kennzeichen gesehen. Ob dies im Zusammenhang mit den Tageswohnungseinbrüchen steht, wird derzeit im Rahmen der Ermittlungen geklärt.

Wir suchen weitere Zeugen. Gibt es weitere Geschädigte? Wer kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder einem möglichen Tatfahrzeug geben? Hinweise nimmt die Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Natürlich können Hinweise auf elektronische Weise unter www.polizei.mvnet.de weitergegeben werden.

Bitte seien Sie aufmerksam! Achten Sie auf Ihr Umfeld in der Nachbarschaft. Wenn Sie jemanden bemerkten, der sich ungewöhnlich verhält oder augenscheinlich nicht dorthin gehört, sprechen Sie ihn an oder informieren Sie im Zweifel die 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell