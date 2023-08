Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, den 26. August 2023, gegen 22.00 Uhr und Sonntag, den 27. August 2023, um 08.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Personen das rückwärtige Kennzeichen eines VW Passat entwendet. Der PKW stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Tennisvereins an der Westmarkstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 27. August 2023, gegen 15.05 Uhr, befuhr ein Jugendlicher aus Friesoythe mit seinem Kleinkraftrad die Gehlenberger Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Barßel - Einbruch, Diebstahl eines PKW sowie von Kennzeichen

Am Freitag, 25. August 2023, in der Zeit zwischen 3.16 Uhr und 3.26 Uhr, wurde in die Büroräumlichkeiten eines Werkstattbetriebs im IV.Hüllenweg eingebrochen. Bislang ist noch nicht bekannt, was genau entwendet worden ist. Sicher sei jedoch, dass ein Audi S3 bewegt und dessen Kennzeichen entwendet worden waren. Zudem wurde auch in eine dort angrenzende Firma eingebrochen und ein grauer Seat Leon ST gestohlen, welcher auf dem dortigen Hof stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

