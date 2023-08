Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Dachstuhlbrand

Am 29. August 2023, gegen 4.45 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Dachstuhlbrand in der Straße Osterhauck. Der Eigentümer, der in einem nebenstehenden Haus wohnt, entdeckte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Aus bislang unbekannter Ursache war das dortige, leerstehende Einfamilienhaus in Brand geraten. Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen war mit acht Fahrzeugen und 35 Personen im Einsatz und löschte das Feuer.

Cloppenburg - Einbruch in Kindergarten

In der Zeit zwischen Freitag, den 25. August 2023, gegen 12.15 Uhr und Montag, den 28. August 2023, um 08.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Bauwagen eines Kindergartens an der Alten Friesoyther Straße ein. Bislang ist noch nicht bekannt, ob und was entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefonnummer 04471-18600 entgegen.

Emstek - Diebstahl von Rasenmähern

Am Samstag, 26. August 2023, gegen 3.00 Uhr, wurden zwei Rasenmäher, welche angekettet auf einer Terrasse in der Clemens-August-Straße standen, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Garrel - Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

In der Zeit zwischen Freitag, den 18. August 2023 und Sonntag, den 21. August 2023, wurden durch bislang unbekannte Personen die KFZ-Kennzeichen eines MITSUBISHI Outlander entwendet. Der PKW stand zur Tatzeit in der Hauptstraße geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Telefonnummer 04474-939420 entgegen.

Garrel - Versuchter Einbruch in Garage

In der Zeit zwischen Sonntag, den 27. August 2023, gegen 03.00 Uhr und Montag, den 28. August 2023, um 07.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam in eine Garage in der Stormstraße einzudringen. Es blieb bei einem Versuch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Telefonnummer 04474-939420 entgegen.

Cappeln - Einbruch in Neubau

In der Zeit zwischen Freitag, den 25. August 2023, gegen 18.00 Uhr und Montag, den 28. August 2023, um 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein verschlossenes Nebengebäude an der Nordholter Straße ein und entwendeten eine Rüttelplatte, diverse Gartengeräte und eine Gasflasche. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Telefonnummer 04478-958600 entgegen.

Garrel - Brand auf Ackerfläche

Am Montag, 28. August 2023, gegen 20.44 Uhr wurde der Polizei ein Brand im Wiesenweg gemeldet. Auf einer dortigen Ackerfläche waren zwei Rundballen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr war vor Ort und löschte das Feuer.

Molbergen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzter Person

Am Sonntag, den 27. August 2023, gegen 16.35 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Lindern mit seinem Pkw den Linderner Damm. An der Kreuzung zu Langen Straße wollte er diese in Richtung Am Kreuzberge überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 27-jährigen Frau aus Vrees, die mit ihrem Pkw die Lange Straße in Richtung Peheim befuhr. Die 27-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 28. August 2023, um 8.41 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Bühren auf der Alten Bundesstraße in Richtung Cloppenburg. Dabei fuhr er hinten auf einen an einer Ampel wartenden 48-jährigen Autofahrer aus Bakum auf. Der 48-jährige Bakumer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Lastrup- Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen dem 2. August 2023, 18.30 Uhr und Sonntag, 27. August 2023, 15.00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf der Dorfstraße von Kneheim in Richtung Neue Kämpe. Im Kurvenbereich kam die Person nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden an einem Vorgartenzaun. Ohne den Pflichten zur Schadensregulierung nachzukommen, entfernte sich die Person von der Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 28. August 2023, gegen 19.15 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf einem Parkplatz zwischen Emsteker Straße und Friedrich-Pieper-Straße. Als dieser auf die Friedrich-Pieper-Straße einbiegen wollte, kam es zum Unfall mit einem von links kommenden bevorrechtigten 25-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Durch den Unfall stürzte der Radfahrer zu Boden. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt.

