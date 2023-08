Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am 19.08.23, um 19.00 Uhr, kommt es in Ganderkesee, Stedinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Fahrzeugführerin fährt hier mit ihrem PKW Toyota in Richtung Lemwerder. Kurz hinter dem Ortseingang Bookholzberg stößt sie vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung mit dem PKW gegen ein Verkehrsschild, eine Hecke und letztendlich gegen einen Baum. Während der Verkehrsunfallaufnahme wird von den Beamten diese Beeinflussung sofort festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest am mobilen Alcomaten ergibt einen Wert von 2,74 Promille. Im Anschluss erfolgt die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines. Am Fahrzeug entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell