Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Kirchenbüro in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 19.08.2023, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 23:55 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Kirchengemeinde in der Deichhorster Straße in Delmenhorst ein. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangte die Täterschaft in das Objekt und suchte hier augenscheinlich gezielt den Bürobereich auf. Die Täter wurden jedoch im Rahmen der Tatausführung gestört und flüchteten ohne Diebesgut in Richtung stadteinwärts. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell