POL-DEL: Pressemitteilung der Polizei Delmenhorst vom 19.08.2023

Delmenhorst (ots)

Versuchter Tageswohnungseinbruch in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Am Freitag den 18.08.2023 begab sich zwischen 17:45 und 21:00 Uhr der bislang unbekannte Täter in den rückwärtigen Bereich eines Reihenhauses in der Mozartstraße in Delmenhorst. Dort wurde unter nicht unerheblicher Gewalteinwirkung versucht ein dortiges Fenster aufzubrechen. Der Täter gelangt nicht in das Objekt, weil er womöglich während der Tatausführung gestört wird. Zeugen die mögliche Beobachtungen zu dieser Tat gemacht haben, werden gebeten mit der Polizei Delmenhorst in Kontakt zu treten.

