POL-DEL: Pressemitteilung der Autobahnpolizei Ahlhorn vom 19.08.2023

Delmenhorst (ots) - Brand in einer Restaurantküche in Nordenham, Atenser Allee Am Freitag, 18.08.2023, gegen 15.32 Uhr, kam es zu einem Fettbrand in einem Restaurant in der Atenser Allee. Zwei Bewohnerinnen des Hauses und zwei Kinder wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt, um eventuelle Rauchgasintoxikationen zu behandeln. Der Sachschaden in der Küche wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Atenser Allee musste ...

