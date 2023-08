Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Auto zerkratzt

In Wiesmoor haben Unbekannte am Wochenende ein Auto zerkratzt. Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, wurde mit einem spitzen Gegenstand der grauschwarze Lack eines VW T-Roc beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Norderwieke I. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Gewerbestraße in Norden kam es am vergangenen Mittwoch zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr einen grauen Citroen C3. Der Citroen wurde hinten links beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Südbrookmerland - Betrunkener Autofahrer

Einen 40 Jahre alten Autofahrer hat die Polizei am Mittwoch in Südbrookmerland gestoppt. Die Beamten hielten den Mann gegen 1.50 Uhr auf der Norder Straße an. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert von rund 1,5 Promille. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

