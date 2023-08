Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Die Polizei ermittelt aktuell wegen einer Körperverletzung, die sich bereits am Sonntag, 16.07.2023, in Aurich am ZOB ereignet hat. Es werden Zeugen gesucht. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde an dem Sonntag gegen 4.30 Uhr ein 30-jähriger Mann von vier unbekannten Personen geschlagen und getreten. Er wurde verletzt. Der 30-Jährige war in Begleitung einer weiteren männlichen Person, die zuvor ebenfalls von der Gruppe angegriffen worden sein soll. Die vier unbekannten Angreifer waren im Alter von 20 bis 30 Jahren und flüchteten anschließend in Richtung Wallstraße. Einer von ihnen hatte dunkle Haare, einen Vollbart und soll ein lila T-Shirt und eine Brille getragen haben. Ein weiterer hatte blondgefärbte Haare. Der Dritte aus der Gruppe war ebenfalls blond. Er trug einen dunkelgrünen Kapuzenpullover. Der Vierte soll eine karierte Hemdjacke getragen haben. Hinweise auf die Personen nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

