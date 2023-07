Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Zwei Erwachsene und zwei Kinder aus Wittmund sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Carolinensiel zum Teil schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 12.15 Uhr ein 27-jähriger VW-Fahrer auf der Straße Groß Charlottengroden in Richtung Sophiengroden / Neugarmssiel und kam in einer Kurve aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Er kollidierte frontal mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Die 25-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt, der 27-jährige Fahrer sowie zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren leicht. Sie kamen alle mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. An dem VW Polo entstand Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Es waren insgesamt vier Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz. Die Feuerwehr war ebenfalls mit zahlreichen Kräften vor Ort.

