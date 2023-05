Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrer tödlich verunglückt

Recklinghausen (ots)

Auf der Granatstraße ist am frühen Abend ein 58-jähriger Autofahrer aus Marl tödlich verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann in Richtung Borken unterwegs. Kurz hinter der Holtwicker Straße kam er gegen 17.50 Uhr plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber landete und ein Notarzt behandelte den Mann, der 58-Jährige verstarb allerdings noch an der Unfallstelle.

