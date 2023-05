POL-RE: Recklinghausen: Fahndung nach Taschendiebstahl - mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Bottrop Unbekannte Täter brachen am Mittwochnachmittag (16-17 Uhr) in eine Wohnung an der Osterfelder Straße ein. Die Bewohnerin hatte nur kurz die Wohnung verlassen, bei der Rückkehr stellte sie den Einbruch fest. Die Schränke im Wohnzimmer wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Schmuck in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Dorsten Am Donnerstag, ...

