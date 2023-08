Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Lohne

Cloppenburg/Vechta (ots)

Drantum - Tatverdächtiger Einbrecher wird auf frischer Tat ertappt

Am Dienstag, 29. August 2023, gegen 4.35 Uhr, teilte ein Bewohner eines Wohnhauses in der Emsteker Straße über Notruf mit, dass er soeben eine männliche, unbekannte Person in seiner Küche angetroffen habe, die nun aus dem Haus geflüchtet sei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den 33-jährigen Tatverdächtigen vor Ort antreffen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte zudem in Erfahrung gebracht werden, dass gegen den 33-jährigen ein Haftbefehl vorlag. Bei der Festnahme verhielt sich der aktuell wohnungslose Tatverdächtige den Beamten gegenüber unkooperativ. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt nach Oldenburg verbracht.

