Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Exhibitionistische Handlungen

Am Montag, 28. August 2023, gegen 18.00 Uhr, befanden sich eine 24-jährige Cloppenburgerin und eine 26-jährige Vechtaerin im Bereich einer Brücke bei der Straße Zitadelle, als ein bislang unbekannter Mann während des Fahrradfahrens auf Höhe der beiden Frauen die Hose herunterzog und sein Geschlechtsteil entblößte. Der Mann fuhr in Richtung Innenstadt davon. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Unbekannte nicht angetroffen werden. Der Mann soll ca. 170cm groß, schlank und ca. 25 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine grüne Sportjacke, eine schwarze Hose und hatte schwarze Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl

Am Freitag, 25. August 2023, gegen 16.15 Uhr, und Sonntag, 27. August 2023, 17.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein unverschlossenes Fahrrad aus der Mobilitätsstation An der Gräfte. Das rote Trekkingrad wurde zwei Tage später im Nahbereich aufgefunden, jedoch fehlten diverse Fahrradutensilien aus der Fahrradtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl

Von Freitag, 25. August 2023, 07.30 Uhr bis Montag, 28. August 2023, 07.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen in Vechta, Neuer Markt, das Hinterrad eines Mountainbikes. Das Fahrrad stand verschlossen in der dortigen Mobilitätsstation am Bahnhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt - Firmeneinbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 26. August 2023, 12-00 Uhr und Montag, 28. August 2023, 4.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Produktionshalle und den Bürotrakt sowie die Werkstatt eines Sägewerkes in der Straße Am Bauhof ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten drei Sägen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Dinklage - Versuchter Einbruch

Am Sonntag, 27. August 2023, gegen 19.00 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in einen Dammwildschuppen in der Burgallee ein. Die Unbekannten wurden durch Zeugen bei der Tat gestört und konnten unerkannt flüchten. Das Diebesgut, zwei Motorsägen, wurde zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Damme - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 27. August 2023, zwischen 14.00 Uhr und 23.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen zwei aneinander geschlossene Fahrräder, welche in der Straße Am Bexaddetal standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Steinfeld - Pedelec-Diebstahl

Am Montag, 21. August 2023, gegen 4.30 Uhr, wurde ein Herren E-Bike der Marke Cube , Nuride Hybrid SLT 750 Allroa, welches verschlossen unter einem Carport in der Straße Am Kreuzberg stand, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Dinklage - Einbruch in einen Transporter

In der Zeit zwischen Freitag, 28. August 2023, 17.00 Uhr und Montag, 238. August 2023, 7.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in einen Firmentransporter ein, welcher auf einem öffentlichen Parkplatz in der Lange Straße stand. Es wurde verschiedenes Werkzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 25. August 2023, 22.00 Uhr und Sonntag, 27. August 2023, 10.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Frontscheibe eines BMW, welcher in der Habelschwerdter Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Holdorf - Illegale Müllentsorgung

Am Freitag, 25. August 2023, gegen 15.45 Uhr, wurde durch Zeugen eine Illage Müllentsorgung in einem Waldgebiet hinter einem Betonwerk in Holdorf gemeldet. Eine bislang unbekannte Person hatte Bindemittel am Waldrand entsorgt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 28. August 2023, um 8.45 Uhr, fuhr eine 79-jährige Autofahrerin aus Lohne rückwärts aus einer Parklücke in der Brinkstraße. Zu dieser Zeit befand sich hinter ihr ein 72-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg, der eine Mitfahrerin aussteigen lassen wollte. Hierzu hatte die 72-jährige Mitfahrerin die Tür geöffnet und wollte aussteigen. Durch das Zurückfahren der 79-jährigen Autofahrerin wurde die geöffnete Tür jedoch wieder zurückgedrückt. Hierdurch wurde das Bein der Mitfahrerin eingeklemmt und sie leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 25. August 2023, zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw beim Parkvorgang einen Ford Edge, welcher auf einem Firmenparkplatz in der Bahnhofstraße stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell