Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikte; Verkehrsunfälle mit Verletzten; Brand; Einbruch; Verkehrsdelikt (Zeugenaufruf); Polizeibeamte tätlich angegriffen

Reutlingen (ots)

Bargeld geraubt

Zu einem Raubdelikt ist es am frühen Sonntagmorgen in der Eberhardstraße gekommen. Gegen 3 Uhr lief ein 32-Jähriger durch den Bürgerpark, als er von einem unbekannten Mann zunächst angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Als der 32-Jährige hierzu seine Geldbörse hervorholte, forderte der Täter unter Androhung von Gewalt Geld. Hierauf schlug der 32 Jahre alte Mann dem Täter ins Gesicht, weshalb es anschließend zu einer Rangelei zwischen beiden kam. In deren Folge gelang es dem Unbekannten einen geringen Bargeldbetrag zu erbeuten. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Stadthalle und konnte auch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen nicht mehr angetroffen werden. Der Geschädigte erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen, welche vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pfullingen (RT): Diebespaar in Schuhgeschäft festgenommen

Am Samstagvormittag ist es in einem Schuhgeschäft in der Wörthstraße zu einem räuberischen Diebstahl durch zwei Täter gekommen. Ein 29-jähriger Mann und seine 32 Jahre alte Begleiterin betraten hierbei gegen 10.40 Uhr das Schuhgeschäft und versuchten in der Folge durch gemeinsames Vorgehen mehrere Schuhpaare zu entwenden. Als der Diebstahl von Mitarbeitern bemerkt wurde, versuchte der 29-Jährige das Geschäft mit dem Diebesgut zu verlassen, wobei er durch die Mitarbeiterinnen gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Im Zuge dessen versuchte sich der Tatverdächtige mit Hilfe seiner Begleiterin zu befreien und biss eine 41 Jahre alte Mitarbeiterin in den Arm, zudem bedrohte er sie mit einem mitgeführten Schlagwerkzeug. Die Geschädigte wurde dadurch leicht verletzt. Beide Tatverdächtige konnten durch die Polizei vor Ort vorläufig festgenommen werden. In der Folge wurden bei beiden Personen diverse Betäubungsmittel sowie gefährliche Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt. Der 29-Jährige deutsche Staatsangehörige, gegen welchen bereits aufgrund einer anderen Straftat ein Haftbefehl bestand, wurde einem Richter vorgeführt, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die 32-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Bad Urach (RT): Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Auf der Kreisstraße 6708 ist es am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Gegen 02.55 Uhr befuhr ein 21-Jähriger zusammen mit vier Insassen die K 6708 von Bad Urach kommend in Richtung St. Johann-Bleichstetten. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem BMW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er mit einem Leitpfosten und der Böschung kollidierte. Die vier Mitfahrerinnen im Alter von 19 und 20 Jahren wurden hierbei leicht verletzt. Durch Rettungswagen wurden sie teilweise zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten Pkw, der abgeschleppt werden musste, sowie am Leitpfosten wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Bad Urach (RT): Unfall im Begegnungsverkehr (Zeugenaufruf)

Am Samstagmorgen ist es in der Burgstraße gegen 07.40 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. Der 30-jährige Fahrer eines roten Audi A3 befuhr hierbei die Burgstraße aus Richtung Metzingen kommend, als ihm der 19-jährige Fahrer eines schwarzen VW Golf entgegenkam. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei ein Sachschaden von insgesamt ca. 8.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme konnten durch die Polizeibeamten beim Fahrer des Audi Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Zeugen, welche den roten Audi in auffälliger Fahrweise oder das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Münsingen unter Telefon 07381/93640 zu melden.

Filderstadt (ES): Rollerfahrer gestürzt

Zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag auf der Kreisstraße 1225 beim Ortsteil Bonlanden ereignet hat. Gegen 13.20 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Roller von der Kreuzung zur Bonländer Hauptraße kommend in den Kreisverkehr zur Höhe Hugo-Boss-Straße ein. Auf Grund von auf der Fahrbahn befindlichen Rollsplitts geriet er ins Rutschen und stürzte schließlich zusammen mit seinem 14-jährigen Sozius. Beide erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher, welcher den Splitt im Kreisverkehr verloren hatte, aufgenommen.

Nürtingen (ES): Bedrohung mit Messer

Am Samstagnachmittag ist es in der Forststraße zu Streitigkeiten unter Nachbarn gekommen. Gegen 14.45 Uhr geriet ein 34-Jähriger mit anderen Anwohnern zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf zog der Mann ein Messer und bedrohte eine der anwesenden Personen. Aufgrund des Streits wurde der Notruf gewählt, woraufhin mehrere Streifenwagen vor Ort fuhren. Der Mann zeigte sich auch in Anwesenheit der zahlreichen Polizeikräfte sehr aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle transportiert wurde. In der dortigen Gewahrsamseinrichtung randalierte er und leistete anschließend Widerstand gegenüber den Polizeibeamten. Personen kamen weder in der Forststraße noch auf dem Polizeirevier zu Schaden. Das eingesetzte Messer wurde sichergestellt. Der Beschuldigte sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Nürtingen (ES): Brand auf Firmengelände

Zu einem ausgebrochenen Feuer sind in der Nacht auf Sonntag Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Gegen 01.40 Uhr meldete ein Anwohner, dass er im Innenhof einer Firma in der Lauterstraße Flammenschein wahrnehmen konnte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein in Brand geratenes Lagerbüro fest. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Der Sachschaden am Bürogebäude und dem angrenzenden Gebäudeteil wird auf 50.000 Euro geschätzt. Als Brandursache wird nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt an der Photovoltaikanlage ausgegangen.

Tübingen (TÜ): Einbruch in Tankstelle

Zu einem Einbruch in einen Büroraum einer Tankstelle an der Alten Landstraße ist es am frühen Samstagmorgen gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen verschaffte sich gegen 03.50 Uhr ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Büro. Dort entwendete er nachfolgend eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der am Gebäude entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Tübingen die Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Kontrollen anlässlich eines Techno-Festivals

Bei Personen- und Fahrzeugkontrollen anlässlich einer Techno-Veranstaltung am Samstag auf einem Wiesengelände zwischen Hemmendorf und Bodelshausen hat die Polizei mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgedeckt. An den unter Federführung des Polizeireviers Rottenburg durchgeführten Kontrollen waren auch Kräfte einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei und der Verkehrspolizei beteiligt.

Im Umfeld derartiger Veranstaltungen werden regelmäßig Kontrollen insbesondere mit dem Ziel durchgeführt, die Betäubungsmittelkriminalität und das Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss einzudämmen. Bei den am Samstag durchgeführten Kontrollen wurden sieben Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, überwiegend mit Marihuana, vereinzelt aber auch mit Kokain und mutmaßlich neuen psychoaktiven Substanzen festgestellt. Die Betroffenen werden wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zur Anzeige gebracht. Fälle des Fahrens unter Drogeneinfluss wurden bei den stichprobenartigen Kontrollen von anreisenden Verkehrsteilnehmern nicht festgestellt.

Losgelöst von dem Festival, das als solches aus polizeilicher Sicht ohne nennenswerte Vorkommnisse verlief, konnten Einsatzkräfte am frühen Samstagabend in Hemmendorf einen jungen Mann feststellen, der mit einem Motorroller ohne Kennzeichen unterwegs war und einer Pkw-Lenkerin die Vorfahrt nahm. Nach kurzer Verfolgung konnte der 19-Jährige in Dettingen vorläufig festgenommen werden, nachdem er sich des Fahrzeugs entledigte und weiter zu Fuß flüchten wollte. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass der Roller tags zuvor in Hirrlingen gestohlen worden war. Der Verdächtige, der keine Fahrerlaubnis besitzt, sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (ak)

Albstadt (ZAK): Mehrere junge Frauen unsittlich berührt

Am Samstagabend sind mehrere weibliche Badegäste von einem 34 Jahre alten Mann in einem Freizeitbad unsittlich berührt worden. Nach Mitteilung des Bademeisters wurde gegen 18.15 Uhr eine 17-Jährige beim Rutschen am Gesäß und der Hüfte berührt, woraufhin er den Mann ansprach und die Polizei verständigte. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnten zwei weitere 17-Jährige ermittelt werden, die vom Beschuldigten ebenfalls unsittlich berührt wurden. Der 34-Jährige wurde noch vor Ort durch eine Streife angetroffen und anschließend auf die Dienststelle gebracht, wo er nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen wurde. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Straßberg (ZAK): Polizeibeamte tätlich angegriffen

Nach einem Polizeieinsatz in einem Mehrparteienhaus in der Gartenstraße ist am Samstag ein 25-Jähriger in Gewahrsam genommen worden. Gegen 17.10 Uhr wurde durch Bewohner eine randalierende Person gemeldet, die Gegenstände aus einer Wohnung auf geparkte Fahrzeuge warf. Durch die eingesetzten Streifen konnte festgestellt werden, dass sich der polizeibekannte 25 Jahre alte Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und hierbei noch Passanten anpöbelte. Des Weiteren warf er weiter Gegenstände von seinem Balkon in Richtung vorbeilaufender Personen und geparkter Pkw. Der Mann zeigte sich auch beleidigend, aggressiv und aufbrausend gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei bespuckte er auch die Einsatzkräfte und versuchte diese mit Kopfstößen zu verletzen. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde die Einweisung in eine Klinik veranlasst. In der Wohnung des Randalierers konnten während der Festnahme noch Betäubungsmittel und Cannabispflanzen aufgefunden und beschlagnahmt werden, weshalb auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell