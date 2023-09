Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kompletträder gestohlen; Einbruch, Verkehrsunfälle; Brand; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Esslingen / Denkendorf (ES): Kompletträder aus Autohäuser gestohlen

Gleich mehrfach waren Autohäuser am Wochenende das Ziel von vermutlich ein und demselben Täter. Zwischen Freitag, zehn Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, wurden vom Gelände eines Autohauses in der Dieselstraße in Esslingen sowie einer weiteren Firma in der Marie-Curie-Straße in Denkendorf jeweils zwei Sätze Kompletträder entwendet. Der Täter bockte hierfür die Fahrzeuge jeweils auf Pflastersteinen auf und verursachte hierdurch einen Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizeiposten Esslingen-Berkheim sowie Neuhausen haben die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Jugendeinrichtung

In eine Echterdinger Jugendeinrichtung ist von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Zwischen 18 Uhr und 7.40 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu mehreren Gebäuden, entwendeten daraus Werkzeug und brachen damit einen Tresor auf. Mit Bargeld machten sie sich anschließend aus dem Staub. Wie hoch der Wert des Diebesguts und der entstandene Sachschaden sind, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der K6916 ereignet hat. Eine 24-Jährige fuhr gegen 8.10 Uhr mit ihrem Toyota Yaris von Reusten in Richtung Hailfingen und kam ohne Fremdbeteiligung in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Hierauf kollidierte sie zunächst mit einem Leitpfosten und im Anschluss mit einem Baum. Die Frau verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird in Summe auf etwa 3.500 Euro geschätzt. (jp)

Ratshausen (ZAK): Insektennester in Brand geraten

Ein zunächst gemeldeter Küchenbrand hat am Montagvormittag gegen zehn Uhr zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Schömberger Straße geführt. Wie sich später herausstellte, bekämpfte der Hauseigentümer mehrere Insektennester an seinem Einfamilienhaus. Hierbei gerieten diese, vermutlich durch eine angezündete Zigarette, in Brand und verursachten eine enorme Rauchentwicklung. Die Feuerwehr, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand. Am Dach entstand augenscheinlich kein Sachschaden. (jp)

Albstadt (ZAK): Unfall nach gefährlichem Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Den Fahrer eines weißen Kleinwagens sucht der Polizeiposten Albstadt-Ebingen nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht am Montagmorgen in der Schmiechastraße. Der bislang unbekannte Fahrer des Pkw überholte gegen 10.05 Uhr einen zu diesem Zeitpunkt anfahrenden Bus. Zeitgleich kam ein bislang ebenfalls unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Um eine Kollision zwischen diesen zu verhindern, leitete der 65-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Hierdurch kam eine im Bus stehende 22-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Die Frau wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der unbekannte Lenker des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort. Nun werden Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, wie auch der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 zu melden. (jp)

Balingen (ZAK): Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Montagnachmittag auf einem Firmengelände in der Hölzlestraße erlitten. Ersten Ermittlungen zufolge war der 46-Jährige gegen 15.45 Uhr mit Kollegen damit beschäftigt, eine mehrere Tonnen schwere Arbeitsmaschine unter Zuhilfenahme von Rollen zu versetzen, als die Maschine herunterrutschte und den Arbeiter erfasste. Mit Unterstützung der Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften anrückte, konnte der unter der Maschine eingeklemmte 46-Jährige befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Polizeirevier Balingen und Beamte des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls aufgenommen. (rn)

