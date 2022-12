Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221218 - 1449 Frankfurt-Westend: Suche nach Langwaffe

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Zeugin meldete der Polizei am Samstag, den 17. Dezember 2022, gegen 20.00 Uhr, dass sie in der Tiefgarage eines Hotels in der Theodor-Heuss-Allee einen Mann gesehen habe, der dort an einem Pkw stand und möglicherweise ein Gewehr in der Hand gehalten habe. Durch starke uniformierte und zivile Kräfte wurde daraufhin die Tiefgarage abgesperrt und durchsucht. Hier ergaben sich keine entsprechenden Hinweise. Auch die Maßnahmen im Hotel und im Bereich aller Zugänge erbrachten keine weiteren Aufschlüsse. Nach rund drei Stunden wurden die Maßnahmen vorläufig und ohne entsprechendes Ergebnis beendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell