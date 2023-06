Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: 39. Internationale Polizeiregatta - Deutschland, Österreich und die Schweiz im freundschaftlichen Wettkampf auf dem Wasser

Bodensee - Langenargen (ots)

Am Freitag, den 16. Juni 2023, hissten 24 Boote auf dem Bodensee vor Langenargen die Segel. Die Teams stammten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Insgesamt waren 95 Teilnehmende aus den Reihen der Polizei und anderer Behörden zusammengekommen, um sich im sportlichen Wettkampf auf dem Wasser miteinander zu messen. Organisiert und durchgeführt wurde die behördliche Wettfahrt vom Förderverein Internationale Polizeiregatta e.V. mit tatkräftiger Unterstützung des Yachtclubs Langenargen sowie des Polizeipräsidiums Einsatz, dem die gesamte Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg angehört. Die Schirmherrschaft für die 39. Internationale Polizeiregatta übernahm wiederholt Innenminister Thomas Strobl.

Nach pandemiebedingter Pause und einer verhaltenen Wiederauflage im letzten Jahr, konnte die Serie nun mit deutlich größerer Beteiligung fortgesetzt werden. Wenngleich man beim Gedanken an Segelsport an Boote in voller Fahrt denkt, die schräg im Wasser liegen und Wellen durchbrechen, begegneten die Seglerinnen und Segler dieses Jahr sommerlichen heißen Temperaturen und einer ausgedehnten Flaute. Können und Erfahrung waren daher gefragt, um die geringen Luftströmungen geschickt zu nutzen, um dennoch Fahrt aufzunehmen.

Das Team, welches als erstes die Zielboje passiert, ist jedoch nicht zwangsläufig Gewinner der Regatta. Die Siegerinnen und Sieger werden mithilfe sog. Yardstick-Zahlen ermittelt, mit denen die verschieden großen und schweren Boote rechnerisch fair miteinander verglichen werden. Die 24 teilnehmenden Segelboote starteten demnach in vier Klassen. Sieger der Klasse "Boote ohne Kiel" wurde das Team der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart (Polizeipräsidium Einsatz). Sieger der Yardstickklasse I das Team der Schweizer Polizei des Kantons Luzern. Sieger in der Yardstickklasse II wurde das Team des Regierungspräsidiums Tübingen und Erstplatzierter in der Yardstickklasse III die Crew des Landeskriminalamtes.

Für einen reibungslosen Rennablauf und die Begleitung der Ehrengäste zeichnete die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg mit Unterstützung der Wasserschutzpolizei Bayern verantwortlich. An Deck der schweren Polizeiboote fanden sich die Landtagsabgeordnete Petra Häffner (Grüne), der Landtagsabgeordnete und künftige Staatssekretär des Innenministeriums, Thomas Blenke (CDU), sowie die Polizeipräsidenten Anton Saile (Polizeipräsidium Einsatz), Uwe Stürmer (Polizeipräsidium Ravensburg) und Thomas Wild (Polizeipräsidium Ludwigsburg) ein. Den Gastgebern war es überdies eine besondere Ehre die Polizeichefrunde Bodensee an Bord willkommen zu heißen. Die Allianz hochrangiger Polizeivertretungen der Bodenseeanrainer befasst sich mit grenzüberschreitenden Themen, dient dem freundschaftlichen Austausch der Länder und sichert eine effiziente Zusammenarbeit auf Führungsebene.

Polizeipräsident Anton Saile, dem das Polizeipräsidium Einsatz mitsamt der Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg untersteht und der zugleich 1. Vorsitzender des Fördervereins Internationale Polizeiregatta Bodensee e.V. ist, eröffnete die Regatta mit den Worten: "Segelsport steht für Zielstrebigkeit und strategisches Geschick, aber vor allem ist er ein Inbegriff für Teamarbeit". Weiter führt er aus, dass es nur gelänge ein Boot erfolgreich ins Ziel zu führen, wenn alle Mitglieder einer Mannschaft aufeinander achteten und jeder sein Handwerk verstünde. Eine Beschreibung, die sich gleichermaßen auf die erfolgreiche Zusammenarbeit der Behörden übertragen lässt und zweifelsohne das Konzept gelungener polizeilicher Einsätze ist.

