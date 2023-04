POL-NK: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Illingen (ots) - Am Donnerstag, den 30.03.23 kam es in Illingen in der Krankenhausstraße zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen grauen Opel Corsa. Dieser überholte in Höhe der dortigen Rettungswache trotz Gegenverkehrs einen Firmentransporter. Folglich musste ein entgegenkommender Pkw, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, abbremsen und der Opel Corsa auf den linken Gehweg ausweichen. Hierdurch wurde ...

