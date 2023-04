Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: 13-jähriges Kind liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Neunkirchen (ots)

Neunkirchen: Einen Tag nach seinem 13. Geburtstag flüchtete ein Junge aus Bexbach vor der Polizei und lieferte sich als Fahrer eines 5er VW Golfs (schwarz) eine Verfolgungsfahrt durch die Neunkircher Innenstadt. Am 01.04.23, gegen 00:30 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Neunkirchen auf einen Pkw in der Bliesstraße in Neunkirchen aufmerksam, der im Zuge einer Kurvenfahrt über den Bordstein fuhr. Beim Erblicken der Polizei wurde der Pkw dann in Richtung Wellesweiler stark beschleunigt. Daraufhin wurde durch die Beamten Blaulicht sowie Martinshorn eingeschaltet und die Verfolgung des flüchtigen Pkw aufgenommen. Der Pkw wurde zeitweise mit deutlich über 100 km/h geführt. Nach einer Fahrt über die Untere Blieststraße und die Homburger Straße bog der Pkw in die Eisenbahnstraße ab, fuhr in eine private Einfahrt und hielt an. Durch die eingesetzten Beamten wurde der Streifenwagen ebenfalls gestoppt und versucht den PKW einer Kontrolle zu unterziehen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war ein vollständiges "einparken" des verfolgten Pkw nicht möglich. Noch bevor die Kontrolle durchgeführt werden konnte stieß der Pkw zurück, fuhr gegen eine Gartenmauer, wendete und fuhr zwischen dem abgestellten Streifenwagen und dortigen Pflanzenkübeln vorbei. Dabei touchierte der Pkw einen Pflanzenkübel. Durch die Beamten konnte erkannt werden, dass es sich bei dem Fahrzeugführer augenscheinlich um einen sehr jungen Fahrer handelte. Der Pkw wurde anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung der Straße "Am Ochsenwald" geführt und trotz sofortiger Verfolgung schließlich aus den Augen verloren. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der Halter des Pkw und dessen Wohnanschrift ermittelt werden. Dort wurde festgestellt, dass der Pkw von dem 13-jährigen Neffen (wohnt mit seiner Familie ebenfalls an der Anschrift) unbefugt gebraucht wurde. Der Pkw konnte schließlich in der näheren Umgebung abgestellt festgestellt werden. Es befanden sich keine Personen mehr im Fahrzeug. Der 13-jährige konnte nicht mehr angetroffen werden. Bei dem Jungen handelt es sich um ein polizeibekanntes Kind das in der Vergangenheit bereits auffällig wurde. So wurde das Kind mehrfach von der Familie abgängig gemeldet und war auch schon häufiger mit dem Pkw des Vaters unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell