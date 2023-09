Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Unfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei Beteiligte eines Verkehrsunfalls mussten am Dienstagmorgen mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Eine 26-Jährige war kurz nach sieben Uhr mit einem Fiat 500 bei grüner Ampel von der Hauffstraße nach rechts auf die Bantlinstraße in Richtung B 28 abgebogen. Aufgrund eines Rückstaus konnte sie zunächst nicht ganz abbiegen. In der Zwischenzeit bekamen die Verkehrsteilnehmer auf der Bantlinstraße Grün. Ein auf dem rechten Fahrstreifen laut Zeugen rasant anfahrender 39-jähriger Mazda-Fahrer wechselte aufgrund des stehenden Verkehrs auf den linken Fahrstreifen. Da in diesem Moment die Frau mit ihrem Fiat ebenfalls auf die linke Spur wechselte, kam es trotz eines Ausweichmanövers und einer Vollbremsung des Mazda-Fahrers zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Beteiligten zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Das Auto des Mannes war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Reutlingen (RT): Auto selbstständig gemacht

Mit augenscheinlich leichten Verletzungen musste eine 36-Jährige am frühen Dienstagmorgen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau fuhr gegen 6.20 Uhr mit ihrem Audi aus einer Tiefgarage in der Carl-Diem-Straße und stieg den bisherigen Ermittlungen zufolge kurzzeitig aus ihrem Wagen aus. Offenbar hatte sie dabei die Handbremse nicht angezogen, sodass das Auto zurück in Richtung Tiefgarage rollte und mit einem dortigen Toröffner sowie einem in der Tiefgarage geparkten Ford kollidierte. Beim Versuch das Fahrzeug zu stoppen, war die Frau zuvor gestürzt und hatte sich verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (jp)

Neidlingen (ES): Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag in Neidlingen erlitten. Der 59-Jährige befuhr mit seiner Harley-Davidson kurz nach 17.30 Uhr die Wiesensteiger Straße in Richtung Ortsmitte. Kurz nach der Einmündung Schloßstraße musste ein vorausfahrender, 27 Jahre alter VW-Lenker verkehrsbedingt abbremsen. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte der Biker dies zu spät und kollidierte mit dem Golf. Anschließend stürzte er nach links und prallte mit dem entgegenkommenden VW Sharan eines 51-Jährigen zusammen. Dieser versuchte vergeblich, dem stürzenden Motorradfahrer auszuweichen. Glücklicherweise waren alle Verkehrsteilnehmer langsam unterwegs, so dass sich der Kradlenker leicht verletzte. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf 4.000 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Gleich mehrere Unfälle auf der B10

Zu gleich mehreren Verkehrsunfällen innerhalb einer halben Stunde, teils mit mehreren Verletzten, ist es am Dienstagmorgen auf der B10 gekommen. So war zunächst eine 28-Jährige gegen 8.25 Uhr mit ihrem Opel Adam auf Höhe der Pliensauvorstadt in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 29-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck ihres Opel Corsa. Ein ebenfalls heranfahrender 18-jähriger Alfa Romeo-Lenker fuhr daraufhin aufgrund fehlenden Sicherheitsabstands beinahe ungebremst in das Heck der 28-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrerinnen leicht und wurden nach medizinischer Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Opel Adam sowie der Alfa Romeo waren in Folge des Zusammenpralls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es bis etwa elf Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 15.500 Euro geschätzt. Gegen neun Uhr kam es zum nächsten Verkehrsunfall auf der B10, bei dem eine Fordlenkerin einem Citroen C4-Fahrer vermutlich infolge nicht ausreichenden Sicherheitsabstands aufgefahren ist. Glücklicherweise wurde hierbei nach jetzigen Erkenntnissen niemand verletzt. Der Sachschaden kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Ganze drei Minuten später krachte es an selber Örtlichkeit erneut. Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer streifte vermutlich beim Vorbeifahren den VW-Polo einer 24-Jährigen. Auch hierbei kam es nach jetzigen Erkenntnissen lediglich zu Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (jp)

