Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit Verletzten in Oberboihingen

Reutlingen (ots)

Oberboihingen (ES): In Gegenverkehr geraten

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochmorgen bei Oberboihingen ereignet. Gegen 7.10 Uhr war eine 49 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Daimlerstraße (L 1250) in Richtung Wendlingen unterwegs und geriet mit dem Wagen aus noch unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision mit dem an einer Rot zeigenden Baustellenampel stehenden Ford einer 39-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes wurde der VW nach rechts abgewiesen und kippte auf die Seite. Die VW-Lenkerin, die wie die 39-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde, konnte sich wie ihr unverletzt gebliebener Mitfahrer aus dem Transporter befreien. Die beiden Frauen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf etwa 25.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Daimlerstraße zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit jeweils mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

