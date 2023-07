Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Jugendgruppe tritt Seitenspiegel kaputt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Heute Nacht gegen 00:11 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine Jugendgruppe die Fritz-Geiges-Straße in Richtung Römerhof passiere und die Seitenspiegel von Autos abtreten würde.

Mehrere Streifen des Polizeireviers Freiburg-Süd fuhren die Örtlichkeit an und konnten eine entsprechende Personengruppe, auf welche die Beschreibung zutraf, in einer Straßenbahn feststellen und kontrollieren.

In der Fritz-Geiges-Straße konnten drei PKW mit beschädigten Außenspiegeln festgestellt werden. Es werden nun weitere Zeugen gesucht, die jene Tathandlung beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der 0761/882-4421 mit dem Polizeirevier Freiburg-Süd in Verbindung zu setzen. Sollte es weitere Geschädigte in dieser Sache geben, so werden diese gebeten, sich ebenfalls zu melden.

ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell