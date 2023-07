Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Fahrraddiebstahl - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 25.07.2023, gegen 15.45 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann in der Minna-Vortisch-Straße ein vor einem Hauseingang angeschlossenes Fahrrad der Marke Scott zu entwenden. Dabei wurde er von einem Nachbarn gestört und ergriff mit einem Fahrrad die Flucht in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, dunkle Haare, Halbglatze, dunkel gekleidet. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken und Hauseingängen die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich im Erfolgsfall mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen. Es wird angenommen, dass sich der Unbekannte eine längere Zeit in Stetten aufhielt um nach Tatgelegenheiten zu suchen. Auch mögen sich Zeugen melden, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell