POL-PDWIL: Brand einer Wiesenfläche

Weidenbach (ots) - Am 13.07.2023 gegen 20:40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich der VG Bitburg die B 257 von Weidenbach in Richtung Meisburg. Hier kam er im Verlauf einer Kurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und wurde in den Graben geschleudert. Die Person wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht, das Motorrad wurde abgeschleppt. Rückfragen bitte an: ...

mehr