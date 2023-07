POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Steiningen (ots) - Am 13.07.2023 gegen 17:24 Uhr befuhr ein 17-jährige Zweiradfahrerin mit ihrem Leichtkraftrad die K 16 von Meiserich in Richtung Steiningen. Hier kollidierte sie mit einer vorausfahrenden 64-jährigen Fahrradfahrerin, als diese von der Straße in einen Feldweg einfahren wollte. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, ...

