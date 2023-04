POL-EL: Werlte - Einbruch in Büro

Emsbüren (ots) - In der Nacht zu Freitag, zwischen 18.30 Uhr und 6 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in Emsbüren mehrere E-Bikes entwendet. In der Straße Im Gartenfeld entwendeten sie insgesamt drei E-Bikes, bei zwei weiteren E-Bikes blieb es bei einem Versuch. Ein weiteres E-Bike entwendeten Täter in der Straße Am Kräutergarten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.600 Euro. Zeugen werden ...

