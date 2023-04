Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (12.04.) hatten Kriminelle ein Einfamilienhaus in der Michaelisstraße ins Visier genommen. Zwischen 22.30 Uhr am Dienstag und 6.40 Uhr am nächsten Morgen drangen die bislang noch unbekannten Täter durch eine Kellertür in das Anwesen ein, während die Bewohner im Schlafzimmer schliefen. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Eindringlinge unter anderem zwei Laptops, zwei Kameras, einen Winkelschleifer und ein Smartphone. Der Wert der Gegenstände wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum bemerkt? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell