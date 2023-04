POL-DA: Kelsterbach: Verkehrskontrollen der Polizei/14 Fahrer zu schnell- Zahlreiche Gurtverstöße

Erbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch (12.04.) auf Donnerstag (13.04.) wurden auf dem Parkplatz am Erbacher Bahnhof mehrere PKW durch noch unbekannte Täter beschädigt. Der oder die Täter beschädigten einen weißen Citroen, einen schwarzen BMW und einen schwarzen Mercedes. Der Sachschaden an den PKW beträgt mindestens 6000EUR. Die Polizeistation Erbach bittet nun um Hinweise, welche unter der 06062 9530 ...

