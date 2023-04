Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Am Donnerstag, den 26.01.2023, gegen 17.50 Uhr, kam es in Höhe der Einmündung Burgstraße/Hauptstraße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der Fahrer eines schwarzen Opel befuhr die Hauptstraße in Richtung Uelsen und übersah den von links kommenden schwarzen Audi. Zeugen, welche damals den Unfall beobachtet haben sowie Personen, welche etwas zum damaligen Fahrverhalten der Fahrer der beiden verunfallten Pkw aussagen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Emlichheim, 05943-9200-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell