POL-FR: Freiburg: Einbruchversuch in das Freiburger Münster - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Die Schafweide befindet sich nicht in Holzen, sondern in Kandern oberhalb der Straße "Am Häßler" auf dem Gewann "Vorderer Rebacker". Ursprungsmeldung: Bereits am Freitag, 07.07.2023, wurde der Besitzer einer Schafherde darüber informiert, dass seine Schafe nicht mehr auf der eingezäunten Weide ...

mehr