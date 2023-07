Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an KFZ

Hildesheim (ots)

Hahausen- (els) Am 20.07.2023 kam es in Hahausen, in der Straße Harzblick (ggü. der Kindertagesstätte), zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte hierbei die Motorhaube der Geschädigten. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei Hinweisen zu der Tat oder den Tätern melden sie sich bitte bei der nächsten Polizeidienststelle.

